В Ленобласти началось голосование за благоустройство городов и поселений

Голосование по выбору территорий, который предстоит благоустроить в 2023 году, проходит на портале вМесте47.рф

Отдать свои голоса на портале вМесте47.рф ленинградцы могут 7-25 февраля 2022 года. Проекты-победители будут направлены для дальнейшего участия в отборе на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах sreda47.ru и gkh.lenobl.ru в начале марта 2022 года.

«Жители смогут выбрать не только территорию, но и ее функциональное наполнение, а после этого вместе с местной администрацией разработать дизайн-проект нового общественного пространства. Именно эти наработки станут основой заявок, которые направят на отбор федерального проект «Формирование комфортной городской среды» в июне 2022 года. Лучшие инициативы получат субсидию от региона и будут реализованы в 2023 году», — пояснил заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета. Реализация этих проектов пройдет в 2022 году.