Брюс Уиллис, Бен Аффлек и Джаред Лето номинированы на антипремию «Золотая малина»

Бен Аффлек, Джаред Лето и Брюс Уиллис за «достижения» в кино стали номинантами на «Золотую малину».

Стали известны номинанты 2022 года на награду «Золотая малина» за антидостижения в области кинематографа. Список претендентов опубликован на официальном сайте премии.

«Золотая малина» вручается за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм.

В этом году в перечне актеров, которые могут получить премию за роль второго плана, актеры: Бен Аффлек, Мэл Гибсон и Джаред Лето. Актер Брюс Уиллис удостоен отдельной номинации за съемки в восьми проектах.

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Обладателей премии объявят за день до вручения «Оскара». В 2022 году награждение состоится 26 марта.