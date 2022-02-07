На «Тофяновке» нашли около 4 тысяч сигарет, спрятанных под обшивкой автомобиля

В Выборгском районе Ленобласти водитель тягача Mercedes пытался тайком провезти через границу с Финляндией почти 200 пачек незадекларированных сигарет.
Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, на таможенном посту «Торфяновка» специалисты обнаружили в кабине тягача под обшивкой 19 блоков сигарет. Водитель рассказал, что впервые решил провезти тайком сигареты для продажи в Швеции.
В отношении петербуржца возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов. Мужчина свою вину признал.
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20.01.2022 292