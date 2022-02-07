В Ленобласти создают электронную базу памяти и «Дом поисковиков»

В базу данных включат имена погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом рассказала председатель комитета по молодёжной политике Ленобласти Марина Григорьева. Ещё одним важным шагом на пути развития поискового движения в Ленобласти станет создание регионального «Дома поисковиков» — общей площадки, где смогли бы останавливаться приезжающие в регион.

Отметим, что с 1 января 2022 года региональные органы государственной власти сами определяют порядок проведения поисковой работы и контролируют ее проведение, утверждают перечень муниципальных образований, на территориях которых проходили боевые действия и могут находиться непогребенные останки погибших. Но, главное, возможность установить ограничения в виде запрета на срок до 3 месяцев проведения строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки погибших или неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены.

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Всего по итогам поисковых мероприятий за 2021 год на территории Ленобласти были найдены останки 2 694 советских воинов. По смертным медальонам и подписным вещам установлены имена 247 из них.

Напоминаем, что в апреле 2021 года в Ленобласти стартовал очередной этап «Вахта памяти». Три тысяч человек (из них 900 – ленинградцы) стали участниками поисковых экспедиций. В 2020 году поисковые работы в рамках проекта «Всероссийская вахта Памяти» прошли в 16 районах 47 региона. За 2020 год поисковым отрядам удалось обнаружить и захоронить 3254 советских воина, погибших в годы cоветско-финской и Великой Отечественной войн. Из них 64 были опознаны. По подсчетам самих бойцов, почти четыреста тысяч солдат еще не найдены в Ленобласти.

Ленинградская область на протяжении 30 лет активно работает в рамках Всероссийской Вахты памяти (первая «Вахта» в регионе была проведена в 1990 году).