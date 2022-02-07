Жители Ленобласти продолжают контролировать ремонт дорог

Дорожники продолжат привлекать ленинградцев и активистов «Общероссийского народного фронта» к проверкам качества ремонтов, проводимых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Область создала работающую систему общественного контроля, когда в процессе ремонта каждой дороги на ней минимум три раза встречаемся с жителями. В общей сложности, за последний год проведено около 60 таких встреч. В этом году, я уверен, их будет ещё больше», — пояснил глава дорожного комитета региона Денис Седов.

Качество на всех ремонтах будет проверять специализированная лаборатория «Ленавтодора» вместе с общественным контролем — активистами регионального отделения «Общероссийского народного фронта» и жителями. Список дорог, запланированных к ремонту в 2022 году, доступен о ссылке.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».