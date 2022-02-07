Поселившегося в Летнем саду зайца-русака отловили и вернули домой

Автор: Гузель Галимова
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Заяц самостоятельно пришел в город и прожил в центре Петербурга около двух недель. Животное было замечено в Летнем, Михайловском садах и на Марсовом поле.

Русак даже перестал бояться людей и стал осваивать технические помещения и арт-объекты Летнего сада. Однако поймать его так и не удавалось.

Тогда на помощь к сотрудникам садов Русского музея и комитета по природопользованию пришла местная жительница одного из соседних домов на канале Грибоедова. Она следила за перемещениями зайца-русака, благодаря чему и удалось его поймать.

Поселившегося в Летнем саду зайца-русака отловили и вернули домой Петербург, заяц-русак
Поселившегося в Летнем саду зайца-русака отловили и вернули домой Петербург, заяц-русак
Поселившегося в Летнем саду зайца-русака отловили и вернули домой Петербург, заяц-русак
Источник: www.instagram.com/rusmuseum.gardens/

После того как зайца поймали, его отвезли на территорию охраняемой природной зоны и отпустили естественную среду обитания.

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Поселившегося в Летнем саду зайца-русака отловили и вернули домой Петербург, заяц-русак
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