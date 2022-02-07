Жительница Тосно пожаловалась Дрозденко на большие счета за отопление

Ранее ivbg.ru сообщал, что жителям Тосно и Тосненского района Ленобласти пришли огромные счета в квитанциях за коммунальные услуги. За отопление начислили по 12-19 тысяч рублей.

На очередной «прямой линии» губернатора Ленобласти жительница Тосно пожаловалась на большие счета за отопление. Александр Дрозденко отметил, что с этой темой знаком.

«За отопление в Ленобалсти, да и в целом по России, есть несколько форм оплаты: можно платить 1/12 —каждый месяц, можно платить 1/8 — в отопительный сезон, либо по счетчику. Компания «Тепловые сети» берет оплату и по тарифу, и один раз в год по счётчику. Правильная ли это схема с юридической точки зрения будем разбираться и выяснять», — отметил он.

Также добавил, что 9 февраля обсудит этот вопрос с главой района во время рабочей поездки в Тосно.