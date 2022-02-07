В поселке Запорожское более полугода не могут найти фельдшера в ФАП

Во время очередной прямой линии губернатора Ленобласти жительница поселка Запорожское Приозерского района пожаловалась на отсутствие фельдшера в местном ФАПе.

Этой проблеме уже больше полугода. В поселок раз в неделю приезжает терапевт, но больше 40 человек он не может принять. А сейчас, по словам женщины, «болеют и старики, и дети».

Глава районной администрации отметил, что больница ищет кадры, но пока безрезультатно. При этом есть все необходимые условия для будущего работника.

«Специалиста постараемся подобрать, но не раньше, чем через два месяца. А на этот время попробуем сделать так, чтобы терапевт приезжал хотя бы два раза в неделю», — отметил Александр Дрозденко.