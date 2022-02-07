Петербуржца, избившего 15-летнего подростка, отпустили домой

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчина был задержан за побои в отношении 15-летнего парня в подъезде одного из домов в Петербурге.

О происшествии стало известно 8 декабря прошлого года. Мужчина находился в парадной и выгружал из лифта стройматериалы. Молодой человек, проживающий в этом доме, сделал рабочему замечание по поводу задержки работы лифта. В итоге между ними произошла драка. Мужчина нанес несколько ударов по голове и телу своего молодого оппонента.

Как накануне рассказали в объединённой пресс-служба судов Петербурга, участники конфликта впоследствии «помирились». Мужчина загладил причинённый вред, и суд прекратил уголовное дело.

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07.02.2022 20
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