Петербуржца, избившего 15-летнего подростка, отпустили домой

Мужчина был задержан за побои в отношении 15-летнего парня в подъезде одного из домов в Петербурге.

О происшествии стало известно 8 декабря прошлого года. Мужчина находился в парадной и выгружал из лифта стройматериалы. Молодой человек, проживающий в этом доме, сделал рабочему замечание по поводу задержки работы лифта. В итоге между ними произошла драка. Мужчина нанес несколько ударов по голове и телу своего молодого оппонента.

Как накануне рассказали в объединённой пресс-служба судов Петербурга, участники конфликта впоследствии «помирились». Мужчина загладил причинённый вред, и суд прекратил уголовное дело.