Более 80% собственников имеют договоры газового обслуживания в Ленобласти

За 2021 год жители Ленинградской области заключили 17,7 тысяч договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Лидерами по этому показателю стали Лужский, Выборгский, Гатчинский, Бокситогорский, Тосненский районы. На момент подготовки публикации меньше всего договоров заключили в Подпорожском районе – 36,8 % собственников.

Договоры нужны для своевременного техосмотра газовых водонагревателей и плит. Неисправность может привести к утечке газа, отравлению угарным газом и взрыву. От этого страдают не только владельцы жилплощади, но и их соседи.

За отсутствие договора предусмотрены штрафы в 1-2 тысячи рублей. За повторное правонарушение уже 2-5 тысячи рублей, а если это привело к угрозе жизни или здоровью людей – 10-30 тысяч рублей.