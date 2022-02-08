В Ленобласти прошли военные учения с применением ракетных комплексов С-400 «Триумф»

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» провели тактические учения в Ленинградской области, в ходе которых уничтожены силы условного противника.

В ходе мероприятия боевые расчеты преодолели 20 километров до учебной позиции. На марше отразили нападение диверсионно-разведывательной группы и вертолета условного противника.

Прибыв на учебную позицию, расчеты перевели ракетный комплекс из походного положения в боевой и произвели пуски по целям. Затем сменили дислокацию и замаскировались, чтобы не попасть под удар противника.

Целью тактических учений являются повышение профессионализма, закрепление теоретических знаний на практике, отработка слаженности действий расчетов.