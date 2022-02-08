В России за последние сутки зафиксировали 165 643 новых случаев Covid-19.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 12 902, Санкт-Петербурге — 11 014, Московской области — 8 486. За сутки от коронавируса умерли 698 пациентов. Полностью выздоровели 81 188.
В Ленобласти за последние сутки выявлено 2 214 новых случаев COVID-19.
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08.02.2022 22