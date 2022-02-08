По Петербургу прокатилась волна обысков в связи с уборкой снега

По информации ivbg.ru, обыски по более чем 60 адресам проходят 8 февраля в Санкт-Петербурге из-за ненадлежащей уборки снега. Задействованы около 200 сотрудников полиции и СОБР.
Проверяют жилищные комплексы, дорожные предприятия и их подрядчики. Возбуждены несколько уголовных дел по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи.
В частности, обыски проводились в ГУДП «Центр», которому поручили уборку на Васильевском острове. Там заключили контракты с «Логиком» и «Артан» – фирмы получили более чем по миллиону рублей.
Следствие полагает, что одна из организаций освоила деньги, но к уборке снега даже не приступала. Потому что не имеет ни работников, ни техники.
Вам будет интересно
Как сообщал ivbg.ru, 7 февраля на территории АО «Бумажная фабрика «Коммунар» в Гатчинском районе упавшая с крыши ледяная глыба убила...
08.02.2022 141