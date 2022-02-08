Запрет на продажу квартиры заставил отца из Выборгского района выплатить ребенку 490 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
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По данным регионального УФСП, отец из Выборгского района накопил задолженность по алиментам перед ребенком более чем на 490 000 рублей.  

Из-за задолженности на мужчине лежал запрет на регистрацию имущества. Чтобы освободиться от ограничения, он погасил долг и выплатил исполнительский сбор.

«На сегодняшний день ограничения с гражданина сняты, исполнительные производства окончены фактическим исполнением», – рассказали пресс-службе УФСП
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