Запрет на продажу квартиры заставил отца из Выборгского района выплатить ребенку 490 тысяч рублей

По данным регионального УФСП, отец из Выборгского района накопил задолженность по алиментам перед ребенком более чем на 490 000 рублей.
Из-за задолженности на мужчине лежал запрет на регистрацию имущества. Чтобы освободиться от ограничения, он погасил долг и выплатил исполнительский сбор.
«На сегодняшний день ограничения с гражданина сняты, исполнительные производства окончены фактическим исполнением», – рассказали пресс-службе УФСП
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