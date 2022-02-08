Добраться до «Монрепо» можно будет с вокзала Выборга регулярным автобусным рейсом

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Первый автобус в парк-заповедник Монрепо отправится уже 10 февраля.

Как указано на сайте администрации Выборгского района, 10 февраля в 15.00 от железнодорожного вокзала Выборга отправится первый городской туристический автобус в парк Монрепо.

О достопримечательностях как Выборга, так и заповедника будет рассказывать аудиогид. Кроме пейзажей парка, туристы увидят библиотеку Алвара Аалто, выставочный зал «Эрмитаж-Выборг», бастион «Панцерлакс», а также Выборгский замок. Билеты на экскурсии можно будет приобрести прямо в автобусе. Первыми пассажирами нового маршрута станут журналисты и блогеры.

С марта пассажиры «Ласточки» смогут приобрести единый билет — на поезд и данный автобусный тур. Купить их также можно будет в кассах Финляндского вокзала. Автобусы будут ходить ежедневно.

Вам будет интересно
Добраться до "Монрепо" можно будет с вокзала Выборга регулярным автобусным рейсом финляндский вокзал, туристы, Монрепо, Ленобласть, Выборг
Видео: наглый глухарь наведался в гости к барсуку под Петербургом
Вышел очередной выпуск "Каждой твари по паре" с Павлом Глазковым. На фотоловушку блогера попала довольно интересная ситуация из мира животных. Глухарь...
07.02.2022 141
Автор