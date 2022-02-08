В комплексе предусмотрена вся необходимая для проживания строителей инфраструктура.

Комплекс — это практически маленький город, со своей инфраструктурой. Первый корпус в вахтовом жилом комплексе уже практически заселен. Здесь работает столовая с трехразовым питанием, медпункты с круглосуточным пребыванием врачей и фельдшеров, общежитие с душевыми комнатами, прачечные.

«Еще на этапе проектирования инвесторы учли весь комплекс вопросов проживания рабочих и строителей, численность которых составит несколько десятков тысяч человек. Такой подход крайне важен, чтобы не создавать нагрузку на инфраструктуру близлежащих поселков и городов, избежать социальной напряженности и при этом обеспечить необходимый автономный быт для работников», – прокомментировал зампредправительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

В настоящее время к строительству объектов проекта КПЭГ привлечено более четырех тысяч человек и почти одна тысяча единиц техники.

Отметим, что газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, строительство которого началось в 2021 году, станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд м³ газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).