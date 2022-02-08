Мурашко: Дети составляют 20% от общего числа заболевших коронавирусом

На сегодняшний день, 8 февраля, в России на лечении в станционарах находятся почти 12 тысяч детей с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

При этом дети составляют порядка 20% от общего числа заболевших. 3% из них требуют особого внимания, в том числе на койках интенсивной терапии.

Мурашко добавил, что сейчас идет также подготовка и развертывание дополнительного коечного фонда для детей. Уже развернуто 16 тысяч коек. Свободно из них — 26%.

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