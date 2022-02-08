Ловкую цыганку-карманницу задержали в Петербурге

Для совершения краж женщина не стеснялись привлекать и своих детей.

Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах вечером, 8 февраля, задержаны две женщины, подозреваемые в карманных кражах в торговых центрах, магазинах, поликлиниках и метро. Главная в преступной группе действовала либо самостоятельно, либо в группе со своими несовершеннолетними детьми.

Наглые кражи задержанных удалось зафиксировать на камеры наблюдения.

Если Вы обладаете любой информацией о данных лицах или пострадали от их противоправных действий, просьба незамедлительно связаться с сотрудниками полиции по телефону: 8(812)573-60-17