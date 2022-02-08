Северное сияние с редким оттенком посетило Ленобласть

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: chatoyment/Инстаграм

Захватывающий кадр появился в соцсетях.

Переливы цветов у северного сияния заметили охотники за «Авророй» в Ломоносовском районе Ленинградской области. В объектив камеры попал яркий красные свет.

Фото и видео редкого явления поделилась пользователь chatoyment в Инстаграм. Удачные кадры энтузиастам удалось сделать в ночь с 14 на 15 января у деревни Кандикюля.

 

 

Я подняла голову и увидела красное сияние почти над головой — оно, окаймленное радужными переливами, смотрело прямо на меня, — пишет фотограф у себя в соцсетях.
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