В Сертолово началось строительство спорткомплекса

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти завершились подготовительные работы на строительной площадке спортивного комплекса в Сертолово.

Тяжелая техника уже приступила к земляным работам. Строительно-монтажные работы планируется завершить уже в этом году. В декабре 2022 года спортивный объект должен уже быть готов, сообщили в комитете по строительству Ленобласти.

В Сертолово началось строительство спорткомплекса спортивный комплекс, Сертолово, Ленобласть, Всеволожский район
В Сертолово началось строительство спорткомплекса спортивный комплекс, Сертолово, Ленобласть, Всеволожский район
В Сертолово началось строительство спорткомплекса спортивный комплекс, Сертолово, Ленобласть, Всеволожский район
Фото: Комитет по строительству Ленинградской области

В двухэтажном здании расположатся универсальный игровой зал, тренажерный зал, комфортные раздевалки с душевыми, а также тренерские помещения.

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В Сертолово началось строительство спорткомплекса спортивный комплекс, Сертолово, Ленобласть, Всеволожский район
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12.01.2022 758
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