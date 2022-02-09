В Сертолово началось строительство спорткомплекса

Во Всеволожском районе Ленобласти завершились подготовительные работы на строительной площадке спортивного комплекса в Сертолово.
Тяжелая техника уже приступила к земляным работам. Строительно-монтажные работы планируется завершить уже в этом году. В декабре 2022 года спортивный объект должен уже быть готов, сообщили в комитете по строительству Ленобласти.
Фото: Комитет по строительству Ленинградской области
В двухэтажном здании расположатся универсальный игровой зал, тренажерный зал, комфортные раздевалки с душевыми, а также тренерские помещения.
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12.01.2022 758