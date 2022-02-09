Mastercard снизит комиссии за денежные переводы по номеру телефона

Комиссии Mastercard для переводов, которые привязаны к телефонному номеру, электронной почте или аккаунту в соцсетях, с 23 апреля 2022 года снизятся. Таким образом, у системы быстрых платежей (СБП) появится конкурент.
Как передает РБК, соответствующая информация содержится в бюллетене, где прописаны новые условия платежной системы.
Получение документа подтвердили представители Почта Банка и банка «Зенит». Благодаря нововведению Mastercard сможет конкурировать с СБП.
Согласно новым правилам, итоговая комиссия за переводы будет зависеть от подключения банков к платформе Mastercard Transfer Hub.
В случае, если банк отправителя не подключился к платформе, то комиссия для банка получателя будет составлять 0% за перевод.
Однако если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то с последнего будет взиматься 0,2%.
Возможен еще один вариант: если к платформе подключены оба банка, то комиссия банка получателя банку отправителя составит 0,015%.