Mastercard снизит комиссии за денежные переводы по номеру телефона

Комиссии Mastercard для переводов, которые привязаны к телефонному номеру, электронной почте или аккаунту в соцсетях, с 23 апреля 2022 года снизятся. Таким образом, у системы быстрых платежей (СБП) появится конкурент.

Как передает РБК, соответствующая информация содержится в бюллетене, где прописаны новые условия платежной системы.

Получение документа подтвердили представители Почта Банка и банка «Зенит». Благодаря нововведению Mastercard сможет конкурировать с СБП.

Согласно новым правилам, итоговая комиссия за переводы будет зависеть от подключения банков к платформе Mastercard Transfer Hub.

В случае, если банк отправителя не подключился к платформе, то комиссия для банка получателя будет составлять 0% за перевод.

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Однако если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то с последнего будет взиматься 0,2%.

Возможен еще один вариант: если к платформе подключены оба банка, то комиссия банка получателя банку отправителя составит 0,015%.