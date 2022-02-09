В селе Паша появится памятник букве «Ш»

В селе Паша Волховского района Ленобласти в этом году появится новое общественное пространство, где планируется обустроить променад со скамейками, качелями, фотозоной и благоустроенными дорожками.
Главной достопримечательностью нового пространства станет памятник букве «Ш». Объект размером 140 на 70 сантиметров установят на железобетонную тумбу. Стенки памятника выполнят из перфорированного окрашенного металла и оснастят подсветкой.
Фото: 47news
Также вдоль променада будут оборудованы две велопарковки, также появятся мостики с деревянными настилами, кованая беседка у колодца. В планах обновить и дороги от нового общественного пространства к жилым домам.
Администрация Волховского района объявила конкурс на создание «Пашского променада». По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта — 11 млн рублей.
В этом году в Ленобласти благоустроят 90 общественных пространств, а также приведут в порядок более 30 дворов.