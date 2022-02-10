За январь 2022 года в Петербурге и Ленобласти пропали 225 человек

Живыми найти волонтерам удалось 152 человека. По состоянию на 9 февраля 2022 года продолжались поиски 17 человек.
«Мы благодарим всех, кто помогает нам искать и находить людей. Очень часто потерявшиеся возвращаются домой благодаря неравнодушным прохожим», – говорится в обращении волонтеров «ЛизаАлерт»
Также волонтеры напомнили о правилах зимних прогулок. Перед выходом из дома нужно всегда сообщать близким маршрут и примерное время возвращения. В лес следует надевать теплую и яркую одежду. С собой брать на 100% заряженный телефон, спички или зажигалку, свисток, еду и воду.
Вам будет интересно
Кошек-близняшек зовут Абис и Айрис, они беспородные, но заметно выделяются благодаря своей гетерохромии. Один глаз у кошек голубой, а другой...
09.02.2022 77