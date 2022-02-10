За январь 2022 года в Петербурге и Ленобласти пропали 225 человек

Живыми найти волонтерам удалось 152 человека. По состоянию на 9 февраля 2022 года продолжались поиски 17 человек.

«Мы благодарим всех, кто помогает нам искать и находить людей. Очень часто потерявшиеся возвращаются домой благодаря неравнодушным прохожим», – говорится в обращении волонтеров «ЛизаАлерт»

Также волонтеры напомнили о правилах зимних прогулок. Перед выходом из дома нужно всегда сообщать близким маршрут и примерное время возвращения. В лес следует надевать теплую и яркую одежду. С собой брать на 100% заряженный телефон, спички или зажигалку, свисток, еду и воду.