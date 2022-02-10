Эконадзор проверил источник неприятного химического запаха в Гатчине

В Комитет экологического надзора Ленинградской области в период с декабря 2021 года по февраль 2022 поступило более 30 обращений из-за химического запаха на территории Промзоны 1 в квартале 4.

Инспекторы эконадзора и прокурор прибыли на предприятие с внеплановой проверкой. Также завод посетили прокуроры. После проверки производству вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

К контролю за устранением нарушений и предупреждению их в будущем привлечены патрули экомилиции.