Населенные пункты Ленобласти, где на 10 февраля выявлены 2117 новых заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 2117 человек.
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30.10.2021 1931
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+42), Пикалёво (+59), Ефимовский (+1), Бор (+1), Галично (+1), Подборовье (+1), Дыми (+1), Самойлово (+1), Большой Двор (+1), Сельхозтехника (+2).
- Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Сумино (+4), Ямки (+1).
- Волховский район: Сясьстрой (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+113), Всеволожск (+151), Кудрово (+59), Янино-1 (+4), Проба (+2), Новое Девяткино (+22), Разметелево (+4), пос. Щеглово (+15), д. Щеглово (+2), Сертолово (+8), Осельки (+2), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+2), Новосаратовка (+2), пгт. им. Морозова (+25), Ковалево (+2), Старая (+19), Токсово (+3), Борисова Грива (+3), Старая пустошь (+1), Романовка (+18), Бугры (+4), Гарболово (+3), СНТ Бабино-1 (+1), пгт. им. Свердлова (+35), Красная Заря (+3), Ириновка (+1), Дубровка (+5), СНТ Строитель (+1), Павлово (+6), Углово (+2), СНТ Юбилей (+1), Корнево (+3), Аро (+4), Хапо-Ое (+1), Рахья (+5), Карьер-Мяглово (+3), Стеклянный (+1), Кальтино (+1), Васкелово (+1), Грибное (+1), Кискелово (+1), Малая Романовка (+1), Аэродром (+1), Лесколово (+4).
- Выборгский район: Выборг (+91), Перово (+6), Гончарово (+2), Первомайское (+1), Рощино (+10), пгт. Советский (+7), Подгорное (+1), Ольшаники (+1), Селезнево (+5), Лужайка (+2), Светогорск (+49), Поляны (+3), Приморск (+8), Каменногорск (+4), Цвелодубово (+2), Соколинское (+4), Лосево (+2), Каменка (+2), Кирпичное (+1), Тарасово (+1), Приветнинское (+2), Красный Холм (+1), Ильичёво (+3), Кирилловское (+1), Черкасово (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+3), Отрадное (+1), Вещево (+2), Михалёво (+1), Бородинское (+1), Высоцк (+3), Ландышевка (+1), Первомайская (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+109), Тайцы (+1), Рождествено (+3), Сиверский (+6), Вырица (+10), Пудомяги (+1), Малое Верево (+11), Батово (+2), Терволово (+3), Коммунар (+14), Белогорка (+3), Ивановка, Веревское с/п (+1), Большое Рейзино (+2), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+2), Сяськелево (+2), Сусанино (+6), Семрино (+4), Мины (+1), Торфяное (+2), Дружноселье (+10), Тойворово (+1), Алапурская (+1), Малая Ивановка (+1), Кезелево (+1), Пудость (+5).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+20), Котельский (+2), Усть-Луга (+1), Ополье (+1), Кошкино (+1), Котлы (+1), Новопятницкое (+1), Неппово (+7), Ивангород (+2).
- Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+207), Будогощь (+2), Тихорицы (+5), Городище (+1), Мотохово (+1), Андреево (+1), Черенцово (+1), Кусино (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1), Синявино (+1), Шум (+1), Путилово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+92), Алеховщина (+1), Янега (+1), Рассвет (+4), Рахковичи (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+4), Русско-Высоцкое (+3) Аннино (+17), Иннолово (+1), Велигонты (+1), Большая Ижора (+6), Горбунки (+3), Лаголово (+4), Оржицы (+3), Келози (+2), Виллози (+1), Лебяжье (+2), Разбегаево (+2), Копорье (+4), Кипень (+3), Черемыкино (+1), Санино (+2), Пески (+1), СНТ Пески (+1), Трудовик (+1), Князево (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+8), Слапи (+1), Володарское (+2), Ретюнь (+1), Скреблово (+1), Старая Серёдка (+1), Почап (+1), Тёсово-4 (+1), Бор (+1), Мшинская (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+6), Никольский (+7), Подпорожье (+85), Вознесенье (+2), Важины (+22).
- Приозерский район: Приозерск (+23), Сосново (+1), Саперное (+12), Петровское (+1), Севастьяново (+1), Мельниково (+6), Громово (+6), Борисово (+2), Кузнечное (+23), Плодовое (+5), Мичуринское (+2), Раздолье (+1), Лосево (+1), Тракторное (+1), Кривко (+1), Суходолье (+1), Понтонное (+2), Ромашки (+3), Цветково (+1), Хвойное (+1), Быково (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тихвинский район: Тихвин (+202).
- Тосненский район: Глинка (+1), Нурма (+10), Тосно (+50), Тельмана (+18), Никольское (+48), Ульяновка (+1), Лисино-Корпус (+1), Федоровское (+5), Рябово (+1), Ушаки (+10), Аннолово (+1), Андрианово (+1), Строение (+1), Войскорово (+1).