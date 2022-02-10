У российских ретейлеров возникли сложности с поставками импортных фруктов и овощей

Торговые сети не могут получить грузы с заграничными фруктами и овощами.

В России усилили контроль за ввозом фруктов, овощей и иной с/х продукции. Поэтому в портах простаивают контейнеры с заграничными овощами и фруктами. Торговые сети не могут получить свои грузы. Некоторые уже и в продаже в дефиците. Об этом пишут Ведомости.

По словам коммерческого директора ГК «Красный Яр» Вадима Журова, теперь фрукты и овощи дольше проходят таможню. Их чаще, чем прежде, отправляют на карантин и досмотры. Поэтому они приходят в точку продажи на 8 дней позже. Другая торговая сеть жалуется, что из-за досмотров и карантинов часть продукции из порта Новороссийска получают на 7 дней позже, а что-то и на три недели позже. Это говорит о том, что при выставлении продукции на продажу могут столкнуться с потерей качества. В «Верном» есть задержки с поставками мандаринов из Турции, грейпфрутов, апельсинов и лимонов.

В Роспотребнадзоре объявили о том, что сейчас особенно тщательно следят за оборотом опасных продуктов. Их проверяют на «незаявленные химические вещества».