Ленинградская столица открывает регистрацию на VI всероссийский полумарафон

«ЗаБег.рф» состоится 22 мая. Регистрация уже открыта

Пройти регистрацию на региональный «ЗаБег» можно по ссылке.

Новички, любители и профи смогут преодолеть дистанции в 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Старт будет в 9.00 от площади Победы.

В этом году к марафону присоединились все 85 регионов России. Напомним, что трасса полумарафона в Гатчине получила сертификат от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов). Оба маршрута 21 км и 10 км измерил и сертифицировал приглашённый специалист Andres Nirk из Эстонии. Теперь на трассе можно показывать официальные результаты и присваивать разряды.