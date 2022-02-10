Канских подростков приговорили по делу о терроризме

Никиту Уварова приговорили к реальному сроку, а двух подельников освободили от уголовной ответственности.
По информации издания РЕН-ТВ, суд вынес приговор Канским подросткам по делу о терроризме. Обвинение запрашивало для подростков от 6 до 9 лет свободы.
Так, организатор Никита Уваров был признан виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Парня арестовали в зале суда. Теперь он 5 лет будет отбывать срок в местах не столь отдаленных. Также ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Двое го подельников решение суды были освобождены от уголовной ответственности по той же статье. Парни полностью сотрудничали со следствием.
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17.01.2022 297