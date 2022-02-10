Мокрый снег и потепление до +1°C — погода в Ленобласти на 11 февраля

В ближайшие сутки в Ленобласти ожидается потепление со слабым плюсом.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода с небольшими прояснениями. Местами в регионе ожидаются умеренные осадки в виде снега.

Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток -4…+1 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.