Кандидатура нового прокурора Ленобласти утверждена Советом Федерации

Сергей Жуковский утвержден на должность прокурора Ленинградской области.

Об этом днем, 10 февраля, сообщает 47news. С 2017 года Сергей Жуковский занимал должность заместителя прокурора Санкт-Петерурга.

Вопрос одобрения рассматривался на совместном заседании трех комитетов: по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Согласно закону, прокуроры субъектов страны назначаются указом президента. С момента утверждения кандидата в Совете Федерации до подписи документа гарантом проходит от одной до двух недель.