Полиция поощрит охранника за помощь в поимке лже-лифтера, ворующего у женщин телефоны

В прошлую субботу охраннику удалось скрутить в Мурино мнимого мастера по ремонту лифтов. По отработанной схеме ему удалось наворовать смартфонов почти на полмиллиона рублей.

Об этом сообщает портал 78.ru вечером, 10 февраля.

В прошлую субботу, 5 февраля, в доме на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино девушка застряла в лифте. Неизвестный мужчина, представившись мастером по починке лифта, попросил у нее телефон якобы для того, чтобы подсветить место поломки. Однако потенциальная жертва оказалась бдительной и заподозрила неладное.

Она смогла выбраться из лифта и позвала на помощь охранника жилого комплекса, где все происходило. Прибывший мужчина нажал на тревожную кнопку и вызвал наряд полиции. Не дожидаясь приезда росгвардейцев, он сам скрутил грабителя и передал полиции.

В итоге выяснилось, что задержанный находится в розыске с декабря прошлого года. За это время во Всеволожском районе Ленобласти, а также в нескольких районах Петербурга он совершил 19 подобных преступлений.

Сумма похищенного составила порядка полумиллиона рублей.