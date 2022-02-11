Два человека погибли после лобового столкновения под Гатчиной

Две иномарки столкнулись минувшим утром на трассе «Мины — Новинка» в Гатчинском районе Ленобласти.

В 11:00 на трассе «Мины — Новинка» водитель «Mitsubishi Lancer» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Mitsubishi L200». Пока удалось установить личность водителя, находившегося в пикапе. Им оказался 48-летний мужчина. Данные о водителе и пассажирах «Лансера» устанавливаются.

В результате трагедии погибли водитель и пассажир «Mitsubishi Lancer». Оба погибших мужчины. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.