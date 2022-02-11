В деревне Аннолово введен в строй первый инкубатор индейки за 2,7 млн рублей

Отечественный автоматизированный комплекс, установленный компанией ООО «Конкорд», рассчитан на производство 35 тысяч цыплят за один цикл.

«Это наш первый инкубатор. Производство ― российское, хорошо себя зарекомендовавшее и это радует, что у нас в стране делают оборудование. До этого времени мы всегда завозили птенцов из Европы, поставки которых то закрывают, то разрешают. Теперь у нас будет стабильность. Мы поставили для себя планку ― произвести по итогам года более 4 тысяч тонн мяса индейки»,– рассказал генеральный директор компании ― производителя мяса индейки Аслан Тумов.

По итогам 2021 года в Ленинградской области произведено 291 тысяча тонн мяса птицы, их них – 3,8 тысяч тонн мяса индейки. Также согласно данным комитета АПК Ленобласти, в 2021 году в регионе произведено 3,4 млрд штук яиц (108,7% к 2020 году). Это лучший показатель производства яиц в России. Мяса птицы произведено 288,6 тыс. тон (95,4% к 2020 году).

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть занимает первое место в России по объему производства яиц уже не первый год — 3,2 млрд штук в год, свыше 7% от общего объема по РФ и 72% от производства в СЗФО в 2020 году.