Сборная России по хоккею вышла в плей-офф Олимпиады

Российские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф Олимпийских игр — 2022.

Об этом днем, 11 февраля, сообщает Газета.ру.

Российские спортсмены сыграют в четвертьфинале турнира благодаря игре Чехии и Швейцарии, которые сыграли вничью со счетом 1:1.

Уже завтра, 12 февраля, Россия встретится с Чехией. Игра состоится в 16:10 по МСК.

Напомним, в стартовом матче Россия выиграла Швейцарию со счетом 1:0, а Дания переиграла Чехию — 2:1.