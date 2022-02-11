Спасатели Ленобласти обеспечивают безопасность на съемках фильма «Замершие»

В эту пятницу, 11 февраля, в поселке имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти проходят съемки фильма «Замершие».

За безопасность во время съемок фильма отвечают спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Перед началом рабочего процесса начальник отряда Вадим Козиков провел со всей съемочной группой инструктаж о мерах безопасности нахождения на льду, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти