Спасатели Ленобласти обеспечивают безопасность на съемках фильма «Замершие»

В эту пятницу, 11 февраля, в поселке имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти проходят съемки фильма «Замершие».
За безопасность во время съемок фильма отвечают спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Перед началом рабочего процесса начальник отряда Вадим Козиков провел со всей съемочной группой инструктаж о мерах безопасности нахождения на льду, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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01.02.2022 177