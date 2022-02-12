Депутаты Ленобласти продолжают работу над федеральным законом по МСУ

Депутаты Ленобласти рассмотрели проект ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, рассмотрение проекта прошло в рамках заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе.

25 января Государственной Думой в первом чтении был принят проект федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Обсуждение законопроекта продолжается во всех регионах России. Представительные органы регионов, органы местного самоуправления вносят свои предложения, поправки в рассматриваемый законопроект.

«Это важнейший вопрос, который касается не только нашей комиссии, но и всей публичной власти в РФ, — отметил председатель постоянной комиссии Дмитрий Рытов. — Он затронет всех работников местного самоуправления, переформатирует обязанности и полномочия государственной власти в регионе, затронет интересы жителей Ленинградской области, поэтому надо подходить со всей тщательностью к работе над законопроектом. У нас 10 дней на внесение поправок. Сегодня мы внесли 18 поправок к законопроекту. Работа над его совершенствованием продолжается».

Члены постоянной комиссии Александр Русских и Евгений Смирнов при участии председателя постоянной комиссии Дмитрия Рытова предварительно внесли 18 поправок в законопроект о местном самоуправлении.

Депутаты, в частности, предложили (и их поддержала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак) увеличить численность депутатов от муниципального, городского муниципальных округов в муниципальный Совет. Члены постоянной комиссии акцентировали свое внимание на квалификационных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации, уточнили механизм назначения старост, внесли свои предложения по совершенствованию механизма выборов руководителей местного самоуправления.

Работа над законопроектом продолжается. И в связи с этим на 17 февраля назначено внеочередное заседание постоянной комиссии, на котором будут рассмотрены очередные предложения по совершенствованию законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».