Депутаты Ленобласти продолжают работу над федеральным законом по МСУ

Депутаты Ленобласти рассмотрели проект ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, рассмотрение проекта прошло в рамках заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе.
25 января Государственной Думой в первом чтении был принят проект федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Обсуждение законопроекта продолжается во всех регионах России. Представительные органы регионов, органы местного самоуправления вносят свои предложения, поправки в рассматриваемый законопроект.
Члены постоянной комиссии Александр Русских и Евгений Смирнов при участии председателя постоянной комиссии Дмитрия Рытова предварительно внесли 18 поправок в законопроект о местном самоуправлении.
Депутаты, в частности, предложили (и их поддержала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак) увеличить численность депутатов от муниципального, городского муниципальных округов в муниципальный Совет. Члены постоянной комиссии акцентировали свое внимание на квалификационных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации, уточнили механизм назначения старост, внесли свои предложения по совершенствованию механизма выборов руководителей местного самоуправления.
Работа над законопроектом продолжается. И в связи с этим на 17 февраля назначено внеочередное заседание постоянной комиссии, на котором будут рассмотрены очередные предложения по совершенствованию законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».