Ленобласть попросит власти Петербурга софинансировать ремонт подъездных дорог к СНТ

Депутаты рассмотрели обращение областного комитета по дорожному хозяйству с просьбой о содействии в решении вопроса, связанного с необходимостью приведения в нормативное состояние подъездных дорог к садоводствам, находящихся в Ленинградской области.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в настоящее время, по мнению комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству парламента Ленобласти, эта проблема стоит крайне остро.

На территории региона расположено 3316 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), что составляет 520 тыс участков, на которых ведут садоводство и огородничество 1 500 тыс человек. Из них 2 452 СНТ — с преобладанием жителей Санкт-Петербурга, что составляет 400 тыс участков, на которых ведут садоводство и огородничество 1 140 тыс человек.

Начиная с 2019 года Правительством Ленинградской области проводится работа по взаимодействию с Правительством Санкт-Петербурга с целью решения вопроса приведения в нормативное состояние подъездных дорог к садоводствам, расположенным на территории Ленинградской области.

Правительством Ленобласти было внесено предложение по предоставлению иного межбюджетного трансферта из бюджета Петербурга в бюджет Ленобласти по опыту Москвы и Московской области в размере ежегодного выделения 1,0 млрд рублей.

Соответствующий проект Соглашения между Правительствами двух регионов в декабре 2019 года был направлен в адрес Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

Однако до настоящего времени вопрос о заключении Соглашения так и не решен. При этом Комитетом финансов Санкт-Петербурга выдвинуты предложения об объеме софинансирования ремонта подъездных дорог к садоводствам, расположенным на территории Ленинградской области, в размере 50%.

Учитывая тот факт, что количество СНТ с преобладанием жителей Санкт-Петербурга составляет 76% от общего объема, а также несоизмеримость бюджетов, было принято решение обратиться от имени Губернатора Ленинградской области к Губернатору Санкт-Петербурга с просьбой принять уровень софинансирования ремонта подъездных дорог со стороны бюджета Ленинградской области в объеме не более 10%, и в случае положительного решения вопроса поручить соответствующим органам исполнительной власти Санкт-Петербурга приступить к заключению Соглашения с Правительством Ленинградской области.

В связи с тем, что ответа на это обращение, отправленное 17 декабря прошлого года, так и не поступило, комитет обратился за помощью в решении обозначенной проблемы в постоянную комиссию по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству.

Члены комиссии внимательно заслушали доклад, и, согласившись с приведенными доводами, по предложению Андрея Лебедева, рекомендовали комитету представить соответствующий проект обращения от имени Законодательного собрания Ленобласти к губернатору Санкт-Петербурга и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

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Напомним, что СНТ Ленобласти необходимо заключить договора на вывоз мусора. За отсутствие договор предусмотрен штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. На данный момент из 3000 садоводств Ленобласти необходимые документы имеют чуть больше 2000.