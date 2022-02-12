В России выявили более 203 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 203 766 новых случаев Covid-19.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 14 336, Санкт-Петербурге — 21 689, Московской области — 9 146. За сутки от коронавируса умерли 729 пациентов. Полностью выздоровели 112 658.
В Ленобласти за последние сутки выявлено 2 366 новых случаев COVID-19.
Вам будет интересно
В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 2366 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 февраля. Управление...
12.02.2022 208