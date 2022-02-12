В Донецке произошел мощный взрыв в районе местного аэропорта

В субботу, 12 февраля, в столице Донецкой Народной Республики прогремел мощный взрыв. Местные жители сравнивают мощь взрыва с «прилётом» 152-миллиметрового артиллерийского снаряда.

Ряд Telegram-каналов сообщают, что взрыв был слышен примерно в 16:15 по местному времени (совпадает с московским). Взрыв местные жители сравнивают с выстрелом из 152-миллиметрового артиллерийского орудия.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе Донецкого аэропорта. Причины и подробности инцидента устанавливаются, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Некоторые Telegram-каналы предположили, что взрыв произошел с украинской стороны. Жители Донецка могли слышать взрывную волну, которая докатилась до них.