В ДНР опровергли информацию о взрыве в Донецке

Обстановка в Донецке сейчас спокойная, появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве не подтверждаются, ситуация под контролем.
— У нас все спокойно, — рассказали, в частности, в МЧС. — Никаких вызовов, данных о происшествиях в городе мы не получали.
В Управлении Народной милиции отметили журналистам, что на территории города не было зафиксировано взрывов. В представительстве ДНР в СЦКК также подчеркнули, что информация о ЧП не поступала.
Напомним, ранее в соцсетях стали распространяться слухи о сильном взрыве в Донецке.
Вам будет интересно
В субботу, 12 февраля, в столице Донецкой Народной Республики прогремел мощный взрыв. Местные жители сравнивают мощь взрыва с «прилётом» 152-миллиметрового...
12.02.2022 51