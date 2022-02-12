В ДНР опровергли информацию о взрыве в Донецке

Обстановка в Донецке сейчас спокойная, появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве не подтверждаются, ситуация под контролем.

— У нас все спокойно, — рассказали, в частности, в МЧС. — Никаких вызовов, данных о происшествиях в городе мы не получали.

В Управлении Народной милиции отметили журналистам, что на территории города не было зафиксировано взрывов. В представительстве ДНР в СЦКК также подчеркнули, что информация о ЧП не поступала.

Напомним, ранее в соцсетях стали распространяться слухи о сильном взрыве в Донецке.