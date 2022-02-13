Следующая неделя в Петербурге пройдет с осадками и слабым плюсом

С 14 по 20 февраля Петербург будет во власти циклона.

Как поделился метеоролог Юрий Куткевич порталу Невские новости 13 февраля, гостей и жителей города ждет не самая приятная погода. Северную столицу накроет обширная циклоничность.

Практически всю неделю, по крайней мере всю рабочую неделю, погода у нас будет определяться передней частью обширной циклоничности, которая расположена к западу от Петербурга. Она будет перемещаться, двигаться. Сейчас она где-то над Северным морем, потом выйдет на юг Скандинавии, на Балтику. Но смысл в том, что такое положение обеспечивает вынос в Петербург и Ленобласть, — рассказал нашим коллегам синоптик.

Ветер установится юго-западного и южного направлений. Атмосферное давление будет оставаться пониженным. При этом продолжат идти осадки в виде мокрого снега. Также прогнозируется дождь. Температура в ближайшую неделю будет от 0 до плюс 2 градусов.

Подобная погода установится и в Ленобласти. Так, 14 февраля, в регионе ожидается мокрый снег и потепление до +3 градусов.