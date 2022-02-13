«Приехал, называется, к сыну»: Мясников посетил Париж во время протестов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Известный телеведущий Александр Мясников поделился видео протестов в Париже, куда он приехал в гости к своему сыну.

Александр Мясников решил посетить Париж, где живет его сын, во время протестов. Видео, где он находится почти в самом центре беспорядков, доктор и ведущий разместил в своем Telegram-канале в минувшие сутки.

«Приехал, называется, к сыну в гости!» — пишет Мясников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам будет интересно
"Приехал, называется, к сыну": Мясников посетил Париж во время протестов Париж, Мясников
16-летней студентке из Кингисеппа грозит уголовное дело за чужие откровенные снимки на ее телефоне
В Кингисеппе студенты могут оказаться фигурантами уголовного дела. Молодой человек по просьбе подруги заглянул в душевую и сделал снимки двух...
13.02.2022 61
Автор