«Приехал, называется, к сыну»: Мясников посетил Париж во время протестов

Известный телеведущий Александр Мясников поделился видео протестов в Париже, куда он приехал в гости к своему сыну.
Александр Мясников решил посетить Париж, где живет его сын, во время протестов. Видео, где он находится почти в самом центре беспорядков, доктор и ведущий разместил в своем Telegram-канале в минувшие сутки.
«Приехал, называется, к сыну в гости!» — пишет Мясников.
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