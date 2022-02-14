Пропавший в Петербурге 12-летний мальчик найден живым

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 13 февраля в Петербурге без вести пропал 12-летний подросток. Был организован выезд на место поиска.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мальчика нашли живым. Подробности поисков не сообщаются.

В Петербурге также ищут без вести пропавшего 16-летнего подростка. О его местонахождении нет никакой информации с 11 февраля.

Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» подвел итоги первого месяца 2022 года. Из 255 заявок десять касались пропавших в лесу. К сожалению, не все они закончились результатом «Найден. Жив».