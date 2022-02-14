Петербурженка украла лекарства на 2 млн рублей из онкодиспансера

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге рассматривают уголовное дело женщины, укравшей из онкодиспансера лекарства на 2 млн рублей.  

Следствие установило, что в 2020 году жительница Санкт-Петербурга вместе с подельниками украла препараты для лечения пациентов химиотерапевтического отделения Городского клинического онкодиспансера.

Во время следствия обвиняемая согласилась на сотрудничество. Ее судьбу решит Кировский районный суд Санкт-Петербурга.

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