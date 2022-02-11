Суд приговорил жителя Петербурга за комментарий в Telegram

Житель Санкт-Петербурга под псевдонимом Вадяй Кислый! опубликовал в одном из telegram-каналов призывы к насилию по отношению к стражам правопорядка.
После общения с самими стражами правопорядка он осознавал, что его слова смогут побудить людей «к совершению преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов» и полностью признал свою вину.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
А вот пример созидательного использования мессенджера. У жителей Санкт-Петербурга появилась возможность вызвать врача или открыть больничный через Telegram.
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30.11.2021 2270