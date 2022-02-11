Суд приговорил жителя Петербурга за комментарий в Telegram

Житель Санкт-Петербурга под псевдонимом Вадяй Кислый! опубликовал в одном из telegram-каналов призывы к насилию по отношению к стражам правопорядка.

После общения с самими стражами правопорядка он осознавал, что его слова смогут побудить людей «к совершению преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов» и полностью признал свою вину.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

А вот пример созидательного использования мессенджера. У жителей Санкт-Петербурга появилась возможность вызвать врача или открыть больничный через Telegram.