«Остались только ножки»: стая волков растерзала собаку в Тихвинском районе

Жителей деревни Бор в Тихвинском районе шокировал кровавый след протяженностью в несколько метров вдоль их домов. Но еще больше они опешили от того, что было в его конце.

В паблике Подслушано | Тихвин местные жители деревни Бор в Ленобласти поделились кадрами последствий нападения стаи волков. Утром, 12 февраля, они обнаружили кровавый след, тянувшийся несколько метров, в конце которого нашли две обглоданные лапы собаки.

Фото: группа ВК Подслушано | Тихвин

Кровавое месиво, остались только ножки, — пишет местный житель.

Теперь жители Бора начинают переживать и за свою безопасность. Они не помнят, когда в последний раз происходило подобное. Это не первый подобный случай нападения волков в этом месяце. Ранее такой же участью погиб пес в Кировском районе.