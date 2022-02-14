Петербургские рыбаки вышли на подтаявший лед Финского залива

Бесстрашные петербуржцы вышли на лед с детьми.
Источник: nevnov.ru
Источник: nevnov.ru
По информации издание Невские Новости, аномальное тепло не испугало любителей зимней рыбалки и на выходные они вышли на подтаявший лед в конце улицы Маршала Казакова.
Отмечается, что в акватории Финского залива находились больше сотни рыбаков. Мало того, петербуржцы вывели на лед своих детей.
Спасатели убедительно просят экстремалом не выходить на лед, ведь это угрожает их жизни.
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02.02.2022 359