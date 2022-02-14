«Вранье анонимов»: в ЛДПР устали опровергать слухи вокруг здоровья Жириновского

В сети неизвестные продолжают распространять слухи об ухудшении состояния политика. На этот раз появились громкие заголовки о воспалении мозга у Жириновского.
Пресс-служба ЛДПР уже несколько дней мониторит медиа-пространство в поисках фейковой информации об их лидере Владимире Жириновском. Все выпады неизвестных «анонимов» партии пытаются опровергать.
Ранее в сети появились слухи о том, что у политика обнаружили воспаление мозга. В связи с этим представительство партии выступило с заявлением, в котором назвало происходящее «беспрецедентным уровнем лжи».
Кроме того, в партии уже готовят документы для подачи в суд на ряд СМИ за распространение лжи о состоянии их лидера.
О госпитализации Владимира Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что у него обнаружили коронавирус. Позже стала появляться противоречивая информация о состоянии политика. По последней информации, Жириновский идет на поправку.