«Вранье анонимов»: в ЛДПР устали опровергать слухи вокруг здоровья Жириновского

В сети неизвестные продолжают распространять слухи об ухудшении состояния политика. На этот раз появились громкие заголовки о воспалении мозга у Жириновского.

Пресс-служба ЛДПР уже несколько дней мониторит медиа-пространство в поисках фейковой информации об их лидере Владимире Жириновском. Все выпады неизвестных «анонимов» партии пытаются опровергать.

Ранее в сети появились слухи о том, что у политика обнаружили воспаление мозга. В связи с этим представительство партии выступило с заявлением, в котором назвало происходящее «беспрецедентным уровнем лжи».

Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от «анонимных источников» о здоровье Владимира Жириновского, хотя ни один из их прежних «инсайдов» не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе», — уточнили в ЛДПР.

Кроме того, в партии уже готовят документы для подачи в суд на ряд СМИ за распространение лжи о состоянии их лидера.

О госпитализации Владимира Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что у него обнаружили коронавирус. Позже стала появляться противоречивая информация о состоянии политика. По последней информации, Жириновский идет на поправку.