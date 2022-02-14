Для неплательщиков алиментов создадут новый реестр

Автор: Анастасия Щербакова
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Минюст разработал законопроект о реестре неплательщиков алиментов.

Об этом в понедельник, 14 февраля, стало известно РИА Новости.

В России собираются ввести реестр россиян, задолжавших своим детям алименты. В частности, в «черном списке» будут находиться ранее привлеченные к административной и уголовной ответственности, а также те, кто находится в розыске.

Из доступных подробностей новой инициативы пока известно лишь то, что законопроект предлагает наделить судебных приставов правом требовать предоставления сведений об имуществе должника по алиментам.

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