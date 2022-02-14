Реальным сроком обернулась для петербуржца фиктивная прописка троих иностранцев

По информации ivbg.ru, житель Санкт-Петербурга прописал в своей квартире на Муринской дороге троих граждан из страны ближнего зарубежья. Прописанные никогда не проживали в этой жилплощади.

Петербуржец признан судом виновным преступлении по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Сам подсудимый полностью признал вину.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.